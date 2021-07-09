راصد: توقعات برؤية هلال ذي الحجة اليوم الجمعة

الرياض - محمد عبدالله - قال الرائي الفلكي عبدالله الخضيري إنه بحسب معطيات المرصد يظهر هلال شهر ذي الحجة اليوم الجمعة.

وأضاف الخضيري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «120» المذاع على قناة «الإخبارية» أن المعطيات العلمية تفيد أن هلال ذي الحجة سيظهر مساء اليوم الجمعة الموافق 29 ذي القعدة والتاسع من شهري يوليو سيغرب الساعة 6.37 دقيقة مساء.

بينما ستغرب الشمس في موقع مرصد المجمع الفلكي الساعة 6.52 دقيقة، وسيحدث الاقتران المرصدي بعد غروب الشمس في هذا اليوم أي أن القمر سيكون تحت الأفق وقت غروب الشمس وقد انخفض إلى ما يصل إلى 3 درجات تقريبًا.

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