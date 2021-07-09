5 مناطق سعودية تتصدر «إصابات كورونا» الجديدة خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 328 إصابة جديدة، من إجمالي 1133 حالة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 245 حالة، والمنطقة الشرقية 206 حالات، وعسير 108 حالات، وجازان 76 حالة، والمدينة المنورة 63 حالة، والقصيم 26 حالة، ونجران 24 حالة، وتبوك والباحة 18 حالة لكل منها، وحائل 15 حالة، والجوف 5 حالات، والحدود الشمالية حالة واحدة فقط.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1582 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يأتي هذا فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 498906، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 479709، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7947 حالة.

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