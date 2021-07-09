منح ذوي الأسرى مزايا الشهداء في التوظيف والجامعات وتسهيلات النقل بشروط

الرياض - محمد عبدالله - يبدأ رسميًا العمل بقرار مجلس الوزراء بشمول ذوي الأسرى، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، بالمزايا الممنوحة لذوي الشهداء ومن في حكمهم، فيما يتعلق بالتعيين والتثبيت والقبول في الجامعات والكليات وتسهيلات النقل.

ونشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بتعديل قراره رقم (126) وتاريخ 1434/4/26هـ، بإضافة حالة (رابعة) إلى الحالات الواردة في الفقرة (1) من البند (أولاً) منه، بالنص الآتي: “الحالة الرابعة: كل من أسر من العسكريين أثناء المعركة، وأمضى في الأسر مدة تزيد على (6) أشهر. ويدخل في ذلك المدنيون الذين يؤسرون أثناء المعركة بسبب تكليفهم بعمليات عسكرية أو حفظ الأمن”.