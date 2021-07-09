بالصور.. إغاثي الملك سلمان يعالج 363 يمنيًّا في عبس خلال أسبوع

الرياض - محمد عبدالله - قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 363 مستفيدًا خلال المدة من 17 يونيو حتى 23 يونيو 2021م.

واستفاد من هذه الخدمات العلاجية 270 مراجعًا في عيادة الباطنية، و67 مستفيدًا في عيادة التوعية والتثقيف، و14 فردًا في عيادة الطوارئ، و12 حالة في عيادة الصحة الإنجابية.

كما صُرفت الأدوية لـ 296 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 74 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 4 أشخاص، كما نفذت 3 أنشطة للتخلص من النفايات.