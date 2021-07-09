وزارة الصحة: تراجع إصابات كورونا الحرجة.. وتسجيل 11250 حالة نشطة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة عن تراجع طفيف في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا لتسجل 1378 حالة، بينما تم أمس الخميس تسجيل 1385 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا كبيرًا؛ حيث تم تسجيل 11250 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 11713 حالة..

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1582 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يأتي هذا فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 498906، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 479709، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7947 حالة.

اقرأ أيضا:

وزارة الصحة: جميع لقاحات كورونا المعتمدة بالسعودية آمنة وفعّالة