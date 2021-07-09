مدني الرياض يباشر حريقا في أحد الأودية

تفشي كورونا يعود للتسارع في العالم استمر تفشي جائحة كورونا في التسارع هذا الأسبوع في جميع مناطق العالم باستثناء أمريكا اللاتينية، حيث تم تسجيل 416.600 إصابة يومية حول... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 29 ذو القعدة 1442 هـ 29 ذو القعدة 1442 هـ

الدفاع تطرح 46 وظيفة للسعوديين أعلنت وزارة الدفاع، إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بشرورة للقوات البرية الملكية السعودية عن طرح عدد 46 وظيفة متنوعة... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 29 ذو القعدة 1442 هـ 29 ذو القعدة 1442 هـ

السعودية وعمان .. علاقات عميقة ومستقبل واعد تتجه بوصلة العلاقات السعودية العُمانية في هذه المرحلة التاريخية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، و... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 29 ذو القعدة 1442 هـ 29 ذو القعدة 1442 هـ

الشرقية: ضبط 238 شخصا خالفوا تعليمات كورونا صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات... الدمام دوت الخليج الدمام دوت الخليج 29 ذو القعدة 1442 هـ 29 ذو القعدة 1442 هـ

سلطان عمان ضيف الملك سلمان تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يقوم السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بزيارة إلى... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 29 ذو القعدة 1442 هـ 29 ذو القعدة 1442 هـ

51 مركزا إسعافيا لحجاج هذا العام أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعدادها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج عام 1442هـ بأكثر من 549 من الكادر الطبي ما بين أطباء... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 29 ذو القعدة 1442 هـ 29 ذو القعدة 1442 هـ

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