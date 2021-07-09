الدفاع تطرح 46 وظيفة للسعوديين

وزارة الدفاع ، إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بشرورة للقوات البرية الملكية أعلنت، إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بشرورة للقوات البرية الملكية السعودية عن طرح عدد 46 وظيفة متنوعة (هندسية وفنية / حرفية وعمالية )للسعوديين بنظام التعاقد على بند التشغيل والصيانة وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية. في حالة توفر الشروط المذكورة أعلاه يتم إرسال (السيرة الذاتية / صورة من الهوية الوطنية / المؤهلات العلمية الخبرات ومشهد التأمينات أن وجدت ) عبر البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة ( [email protected] ) خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان . يمنح المرشح على احد الوظائف أعلاه زيادة (25%) في الأجر لقاء العمل (8) ساعات يومياً و (6) أيام في الأسبوع.



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