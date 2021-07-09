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السلطان هيثم .. إصلاحات سياسية ومالية واقتصادية تلبي طموحات الشعب العماني

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

السلطان هيثم .. إصلاحات سياسية ومالية واقتصادية تلبي طموحات الشعب العماني

مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بخبرات متراكمة

متابعات الخليج 365 - الرياض

تأتي زيارة السلطان هيثم بن طارق للمملكة استجابة لدعوة أخيه خادم الحرمين الشريفين في أول محطة خارجية للسلطان هيثم، منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 2020م، تأكيدًا لمكانة الشقيقة الكبرى وقيادتها على المستوى السياسي والشعبي في عُمان، وبما تشكله من عمق إستراتيجي، ورقم مؤثر في الساحة الإقليمية والدولية، يقابلها تقدير واحترام من قيادة وشعب المملكة رسّخته مبادئ وحدة الأخوة والدين وحسن الجوار.

ويعكس لقاء القيادتين والعُمانية- في هذا التوقيت للتشاور والتنسيق في مختلف الشؤون التي تخدم مصلحة البلدين والمنطقة واستقرارها- ما يتمتعان به- رعاهما الله- من حكمة وبعد نظر في التعامل مع مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميًّا ودوليًّا.

السلطان هيثم .. إصلاحات سياسية ومالية واقتصادية تلبي طموحات الشعب العماني - متابعات الخليج 365

وجاء تولي السلطان هيثم بن طارق آل سعيد الحكم في سلطنة عمان في مرحلة تاريخية هامة؛ نظرًا لما تشهده المنطقة والعالم من متغيرات وتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية، تتطلب التعامل معها مع مراعاة المحافظة على تقاليد الحكم الراسخة في السلطنة، وضرورات ومتطلبات التغيير والتحديث.

إصلاحات سياسية ومالية واقتصادية:

وبحسب المراقبين، فإن السلطان هيثم بن طارق بادر بعد توليه السلطة إلى الإعلان عن إصلاحات سياسية ومالية واقتصادية، وتطوير هيكلة أجهزة ومؤسسات الدولة، لتصبح أكثر فاعلية في تلبية آمال وطموحات الشعب العماني والمحافظة على سلامة واستقرار البلاد.

وتعهد السلطان هيثم بمواصلة النهج الذي اتبعته عمان في سياستها الخارجية من خلال الالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ودفع مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تحديات حالية ومستقبلية وخبرات متراكمة:

في ظل التطورات التي يشهدها العالم أجمع، يواجه السلطان هيثم بن طارق، التحديات الحالية والمستقبلية، بخبرة متراكمة من العمل الدبلوماسي والحكومي امتدت لسنوات طويلة قبل توليه الحكم، لاسيما توليه رئاسة اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية (عمان 2040).

السلطان هيثم .. إصلاحات سياسية ومالية واقتصادية تلبي طموحات الشعب العماني - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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