10 مراصد وعشرات المترائين يستعدون لرصد هلال ذي الحجة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

تتأهب 10 مراصد في مختلف المملكة، وكذلك عشرات المترائين، من أجل تحري رؤية هلال ذي الحجة ومتابعة حركة الشمس والقمر؛ وذلك تلبية لدعوة المحكمة العليا.

وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1442هـ، مساء اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة.

10 مراصد فلكية سترصد هلال ذي الحجة:

ويوجد في المملكة 10 مراصد فلكية رسمية وهي:

مرصد حوطة سدير التابع لجامعة المجمعة.

مرصد تمير

مرصد شقراء

مرصد مكة

مرصد المدينة

مرصد الرياض

مرصد الظهران

مرصد القصيم

مرصد حائل

مرصد تبوك

المحكمة العليا تدعو لتحري هلال ذي الحجة:

وفي وقت سابق، دعت المحكمة العُليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.

جاء ذلك في بيان للمحكمة العُليا فيما يلي نصه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد:

فنظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العُليا رقم (146/ هـ) وتاريخ 3/ 11/ 1442هـ، أن يوم الجمعة 1/ 11/ 1442هـ- حسب تقويم أم القرى- الموافق 11- يونيه- 2021م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1442هـ؛ فإن المحكمة العُليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ الموافق 9- يوليه- 2021م.

وترجو المحكمة العُليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.



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