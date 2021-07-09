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أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،عبر موقعه الرسمي اليوم، مشروع "أضحيتك في اليمن" بهدف إطعام أكثر من 62 ألف شخص من لحوم الأضاحي.
ويشمل المشروع الذبح والنقل المبرد والتوزيع على المحتاجين في المحافظات اليمنية المختلفة؛ حيث تبلغ قيمة الأضحية 584 ريالاً سعودياً.
ويتيح المركز عبر المشروع التبرع من خلال الرابط الآتي: "https://donate.ksrelief.org/AddToCart/Adahi".
09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 06:45 PM
مشروع يشمل "الذبح والنقل المبرد" والتوزيع في المحافظات ويتيح التبرع"أضحيتك في اليمن".. أيادي "سلمان للإغاثة" تمتد لإطعام 62 ألف محتاج
أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،عبر موقعه الرسمي اليوم، مشروع "أضحيتك في اليمن" بهدف إطعام أكثر من 62 ألف شخص من لحوم الأضاحي.
ويشمل المشروع الذبح والنقل المبرد والتوزيع على المحتاجين في المحافظات اليمنية المختلفة؛ حيث تبلغ قيمة الأضحية 584 ريالاً سعودياً.
ويتيح المركز عبر المشروع التبرع من خلال الرابط الآتي: "https://donate.ksrelief.org/AddToCart/Adahi".
، "أضحيتك في اليمن".. أيادي "سلمان للإغاثة" تمتد لإطعام 62 ألف محتاج ،
المصدر : الخليج 365
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