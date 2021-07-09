محمد بن مسعود - الدمام - إعلان تسجيل 1133 حالة وتعافي 1582 حالة قالت الصحة إن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم بإذن الله، ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء، لافتةً أن الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يومًا ولا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1133) حالة مؤكدة وتعافي (1582) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11250) حالة منها (1378) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (498906) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (479709) حالات.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(14) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7947) حالة، يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 06:05 PM إعلان تسجيل 1133 حالة وتعافي 1582 حالة "الصحة": أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم "الصحة": أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم قالت الصحة إن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم بإذن الله، ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء، لافتةً أن الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يومًا ولا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1133) حالة مؤكدة وتعافي (1582) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11250) حالة منها (1378) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (498906) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (479709) حالات.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(14) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7947) حالة، يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). الكلمات المفتاحية

، "الصحة": أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم ،

المصدر : الخليج 365

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