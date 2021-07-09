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تتواجد لجنة الترائي بمنطقة تبوك، مساء اليوم، في موقع رصد الأهلة المخصص، لرصد هلال شهر ذي الحجة.
وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.
09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 06:00 PM
بعدما دعت المحكمة العليا إلى تحريه مساء اليوملجان الترائي في تبوك تتحرى هلال ذي الحجة
تتواجد لجنة الترائي بمنطقة تبوك، مساء اليوم، في موقع رصد الأهلة المخصص، لرصد هلال شهر ذي الحجة.
وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.
، لجان الترائي في تبوك تتحرى هلال ذي الحجة ،
المصدر : الخليج 365
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