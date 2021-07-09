شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة في عُمان: زيارة السلطان هيثم تعكس عمق العلاقات والان نبدء بالتفاصيل
وبيّن أن توافق الرؤى السياسية والاقتصادية بين المملكة والسلطنة مثال يحتذى به في المنطقة لحكمة قيادة البلدين والترابط المميز بين الشعبين, مشيرًا إلى تقارب رؤية 2030 السعودية, ورؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل البديلة عن النفط وزيادة الاستثمارات وخلق مزيد من الوظائف. ولفت سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان الانتباه إلى أن التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة في مجال الأغذية والتموين ومواد البناء والمستلزمات الطبية بأكثر من (100) منتج, منوهًا بسعي سلطنة عُمان لدعم الاقتصاد عبر تكوين شراكات وكيانات اقتصادية مشتركة وقوية.
وأشار إلى أن المستثمرين السعوديين يمتلكون ويشاركون حاليًا في 140 مؤسسة فردية تم تأسيسها في سلطنة عُمان بهدف التنويع الاقتصادي، وتعزز النمو الاقتصادي في القطاع السياحي والنقل البحري والصناعات التحويلية.