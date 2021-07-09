أسعار ومواصفات كيا سبورتاج 2022 في مصر.. 5 معلومات مهمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد ترقب لعدة أشهر، استقبلت السوق المصرية السيارة كيا سبورتاج 2022، والتي جاءت بسعر أعلى من موديل 2021 بنحو 5 آلاف جنيه مصري.

نرصد في هذا التقرير 5 معلومات مهمة عن السيارة كيا سبورتاج 2022، والتي تحظى باهتمام فئة كبيرة من المصريين.

1 ـ يتوفر طراز كيا سبورتاج 2022، بخيارين فيما يخص المحرك، الأول محرك بسعة 2.4 لتر ينتج قوة 181 حصانا، والثاني محرك توربيني بسعة 2 لتر ينتج قوة 237 حصانا.

2 ـ تأتي السيارة كيا سبورتاج 2022 بشاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 8 بوصات، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام ملاحي built-in.

3 ـ تشمل أنظمة الأمن والحماية نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام التنبيه في حالة الخروج عن المسار، وآخر مساعد على الحفاظ على المسار، ونظام لمراقبة المنطقة العمياء التي يعجز السائق عن رصدها.

4 ـ يتوفر من السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 في مصر 5 فئات.

5 ـ يصل سعر الفئة الأولى من طراز كيا سبورتاج 2022 في مصر نحو 414 ألفا و900 جنيه، أما الفئة الثانية فيبلغ سعرها 459 ألفا و900 جنيه، والفئة الثالثة "هاي لاين" فيبلغ سعرها 494 ألفا و900 جنيه، ويبلغ سعر الفئة الرابعة "توب لاين" نحو 535 ألفا و900 جنيه، أما الفئة الخامسة فيبلغ سعرها نحو 539 ألفا و900 جنيه.