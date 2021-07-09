استشاري: كريمات البشرة الرخيصة بصالونات الحلاقة تحوي مواد مسرطنة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر د. فهد السديري استشاري الأمراض الجلدية ورئيس لجنة التجميل في الغذاء والدواء من كريمات البشرة الرخيصة في صوالين الحلاقة.

وقال السديري، خلال استضافته على قناة “الإخبارية”، إن كريمات تنظيف البشرة الرخيصة في صالونات الحلاقة تحتوي على مواد مسرطنة.

العطور والروائح

وأضاف السديري أن الإفراط في استخدام العطور والروائح وغيرها من المواد المعطرة تؤثر على الجهاز التنفسي.

استشاري الأمراض الجلدية ورئيس لجنة التجميل في الغذاء والدواء من العطور المقلدة مؤكدًا أنها من مسببات السرطان.

شارك الخبر