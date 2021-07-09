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شكرا لقرائتكم استشاري: كريمات البشرة الرخيصة بصالونات الحلاقة تحوي مواد مسرطنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09
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استشاري: كريمات البشرة الرخيصة بصالونات الحلاقة تحوي مواد مسرطنة
أكد أن العطور المقلدة قد تسبب السرطان
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر د. فهد السديري استشاري الأمراض الجلدية ورئيس لجنة التجميل في الغذاء والدواء من كريمات البشرة الرخيصة في صوالين الحلاقة.
وقال السديري، خلال استضافته على قناة “الإخبارية”، إن كريمات تنظيف البشرة الرخيصة في صالونات الحلاقة تحتوي على مواد مسرطنة.
العطور والروائح
وأضاف السديري أن الإفراط في استخدام العطور والروائح وغيرها من المواد المعطرة تؤثر على الجهاز التنفسي.
استشاري الأمراض الجلدية ورئيس لجنة التجميل في الغذاء والدواء من العطور المقلدة مؤكدًا أنها من مسببات السرطان.
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