منصة إحسان تطلق برنامج الأضاحي في 5 خطوات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، برنامج الأضاحي، وذلك تزامنًا مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى لهذا العام 1442هـ.

خطوات إخراج الأضحية

وأوضحت منصة إحسان أن خطوات إخراج الأضحية تكون عن طريق الخطوات التالية:

– الدخول إلى المنصة.

– ثم اختيار الأضاحي من قائمة برامجنا.

– اختيار الأضحية وتحديد العدد.

– إكمال عملية الدفع.

– ستصل للمستفيد تحديثات عن حالة الأضحية أولًا بأول.



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