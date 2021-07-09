- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
يستقبل ميناء جدة الإسلامي 75% من صادرات وواردات السعودية، وعلى مدار الـ24 ساعة يتم الكشف على الحاويات للتأكد من نظاميتها.
وكشفت إحصائية الجمارك في تقرير لـ"العربية"، عن تمكُّن رجال الجمارك بميناء جدة من ضبط كميات كبيرة خلال الستة الأشهر الماضية، تجاوزت 90 مليون حبة كبتاجون تم تهريبها بطرق مختلفة من خلال محاولة إخفائها في الفواكه والحديد والخشب.
ومن مبدأ الواجب الديني والوطني يقف رجال الجمارك على المنافذ السعودية بكل يقظة لحمايتها من أنواع التهريب بكافة أنواعه، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والجهات المختصة ذات العلاقة.
09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 05:41 PM
حصاد 6 أشهر ماضية كشف يقظة رجال الجمارك ومكافحة المخدرات والمعنيينلم تفلح الفواكه والخشب.. إحباط تهريب 90 مليون حبة كبتاجون بـ"ميناء جدة"
يستقبل ميناء جدة الإسلامي 75% من صادرات وواردات السعودية، وعلى مدار الـ24 ساعة يتم الكشف على الحاويات للتأكد من نظاميتها.
وكشفت إحصائية الجمارك في تقرير لـ"العربية"، عن تمكُّن رجال الجمارك بميناء جدة من ضبط كميات كبيرة خلال الستة الأشهر الماضية، تجاوزت 90 مليون حبة كبتاجون تم تهريبها بطرق مختلفة من خلال محاولة إخفائها في الفواكه والحديد والخشب.
ومن مبدأ الواجب الديني والوطني يقف رجال الجمارك على المنافذ السعودية بكل يقظة لحمايتها من أنواع التهريب بكافة أنواعه، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والجهات المختصة ذات العلاقة.
، لم تفلح الفواكه والخشب.. إحباط تهريب 90 مليون حبة كبتاجون بـ"ميناء جدة" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر لم تفلح الفواكه والخشب.. إحباط تهريب 90 مليون حبة كبتاجون بـ"ميناء جدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.