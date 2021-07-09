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جولات على الأسواق ورسائل.. "الأمر بالمعروف" بالرياض تتهيأ لعيد الأضحى

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محمد بن مسعود - الدمام - تكليف العدد الكافي من أعضاء الهيئة مع اتخاذ كل التدابير الوقائية والاحترازات

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، استعداداته الميدانية والوقائية والتوعوية للعمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك بتكليف العدد الكافي من أعضاء الهيئة مع اتخاذ كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.

وتشمل الاستعدادات وضع خطة لجميع هيئات محافظات منطقة الرياض ترتكز على جولات ميدانية على الأسواق والمجمعات التجارية، يتخللها برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية تتضمن رسائل إرشادية ووقائية.

من جانبه، أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض،عبدالله بن محمد الشبانات، أن هذه الخطة تأتي بدعم ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ لخدمة الدين والوطن.

جولات على الأسواق ورسائل..

جولات على الأسواق ورسائل..

جولات على الأسواق ورسائل..

جولات على الأسواق ورسائل..

جولات على الأسواق ورسائل..

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 05:35 PM

تكليف العدد الكافي من أعضاء الهيئة مع اتخاذ كل التدابير الوقائية والاحترازات

جولات على الأسواق ورسائل.. "الأمر بالمعروف" بالرياض تتهيأ لعيد الأضحى
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، استعداداته الميدانية والوقائية والتوعوية للعمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك بتكليف العدد الكافي من أعضاء الهيئة مع اتخاذ كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.

وتشمل الاستعدادات وضع خطة لجميع هيئات محافظات منطقة الرياض ترتكز على جولات ميدانية على الأسواق والمجمعات التجارية، يتخللها برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية تتضمن رسائل إرشادية ووقائية.

من جانبه، أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض،عبدالله بن محمد الشبانات، أن هذه الخطة تأتي بدعم ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ لخدمة الدين والوطن.

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المصدر : الخليج 365

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