، "الشبيلي" يحتفل بزواج نجله "عبدالرحمن" ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل عضو المركز الإعلامي بمحافظة صامطة عثمان بن محمد شبيلي، بزواج نجله الشاب عبدالرحمن، على ابنة السيد صالح علي جابر، مساء الثلاثاء، بمدينة جدة.

وتطبيقاً للاحترازات الصحية الخاصة بجائحة كورونا، اقتصر الاحتفال على عائلتي العروسين وذويهما، وقد عبر العريس عن سعادته بهذه المناسبة الصالحة.

"بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير".