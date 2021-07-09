شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. نائب وزير الحج: أسعار باقات الحج ليست عشوائية ونعمل على وضع خطة للعمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد نائب وزير الحج د.عبدالفتاح مشاط، أن هناك تنسيق بين وزارتي الحج والصحة من أجل عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج، لذلك اشترطت الوزارة على الراغبين في الحج أن يتلقوا جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس لمن لم يصاب بالفيروس من قبل، أما من أصيب بالفيروس فيكفى أن يتلقى جرعة واحدة فقط قبل الحج.

وأضاف أن من اشتراطات الحج أيضا التطعيم ضد الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية، مشددًا على ضرورة أخذ اللقاح المضاد لكورونا قبل أخذ لقاحي الحمى والإنفلونزا الموسمية، وذلك خلال حديثه في قناة mbc.

وذكر أن الأسعار التي وضعت للباقات لم تُوضع بشكل عشوائي ولم يحددها القطاع الخاص، وإنما وضعت بناءًا على طبيعة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، لافتا إلى أن طبيعة السكن وآلية تجهيزها مختلفة عما كانت في السنوات الماضية، مضيفا أن ذلك أثر على أسعار الباقات.

ونبه لأمر آخر أثر على أسعار الباقات وهي عدد المرافقين والعاملين في كل حملة من الحملات، فكان في السابق يكون لكل 100 أو 80 شخص عامل أو واحد موظف، أما الآن أصبح لكل 4 حجاج واحد موظف أو عامل.

وأكد أن الأسعار ليست مرتفعة جدًا إذا ما تم مقارنتها على فئتي "أ" و"ب"، لافتا إلى أن عدد الحجاج في الخيم من 3 إلى 4 أشخاص بينما في الأبراج يصل العدد إلى 8 أشخاص نظرًا لكبر حجم الغرفة.

وأشار إلى أن البطاقة الذكية ستحتوي على كافة المعلومات التي سيحتاجها الحاج، بما في ذلك جدولة التفويج والبيانات الصحية والبيانات الأخرى، مما سيساعد الموظفين في الإطلاع على بيانات الحاج، وإدارة منظومة الحج.

وأكد أن الخطة التشغيلية التي تم وضعها لن تسمح بتسلل غير المصرح له بالحج، مضيفا أن موسم العمرة يعتمد اعتماد كبير جدًا على مدى مسار الجائحة في العالم، منوها بأن هناك خطة وضعتها الوزارة وعرضتها على الجهات المعنية كما تعمل على وضع الخطط التنفيذية بالتنسيق مع القطاع الخاص بشأن استقبال المعتمرين، مضيفا أن عودة العمرة ستكون بشكل تدريجي حتى الوصول لمستويات عالية من عدد المعتمرين.