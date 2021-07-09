شكرا لمتابعة خبر عن حجر: الوراثة لها دور كبير في الإعاقة السمعية ويجب تجنب زواج الأقارب "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال مدير المركز التخصصي للأذن الدكتور عبدالرحمن حجر إن الوراثة لها دور كبير في الإعاقة السمعية، ناصحا الكثير من العوائل التي ينتشر فيها ضعف السمع بتجنب زواج الأقارب.

وأوضح عبدالرحمن حجر خلال مداخلة بقناة الإخبارية، أنه مع الإمكانيات المتوفرة في المملكة لم يعد هنالك أي مرض إلا ويمكن علاجه وبنتائج أفضل.

وأشار مدير المركز التخصصي للأذن إلى أن العمليات الخاصة بضعف السمع تختلف من شخص لآخر، كما حث على التواصل مع المختصين في السمعيات وأطباء الأنف والأذن والحنجرة للتأكد من عدم وجود أي ضعف سمع لأن طيف ضعف السمع يتفاوت في ترددات ونطاقات مختلفة.

وتابع:"قد يتعود الإنسان على التواصل مع المجتمع بضعف السمع ولا ينكر على نفسه أن لديه هذه الإعاقة التي يمكن مع حلول بسيطة أن يتمكن من الحياة بشكل طبيعي".