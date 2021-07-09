شكرا لمتابعة خبر عن الخضيري: يتعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الرائي الفلكي عبدالله الخضيري مدير مرصد جامعة المجمعة الفلكي أن المعطيات العلمية والحسابات الفلكية تفيد بأن ليس هناك احتمالية لرؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الجمعة

وأضاف الخضيري أن الشمس ستغرب في مرصد جامعة المجمعة الفلكي الساعة السادسة و52 دقيقة وسيحدث الاقتران المركزي بعد غروب الشمس في هذا اليوم أي أن القمر سيكون تحت الافق وقت غروب الشمس وقد ينخفض بمقدار 3 درجات تقريبا.

وفي وقت سابق، دعت المحكمة العُليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.