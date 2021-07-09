شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هيئة التراث: ندعم كل من يملك بيت "طين" شعبي أو تراثي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد رئيس هيئة التراث على دعم كل من يملك بيت "طين" شعبي أو تراثي وأشار إلى أن هناك عقوبات لكل متسبب في تدهور المباني التراثية وفق اللوائح الجديدة

وقال رئيس الهيئة لقناة " الإخبارية " : نحن نساعد في الحصول على التراخيص إذا استطاع المواطن تحويل بيته إلى مشروع كبير ولكن إذا كان الشخص غير قادر هناك ايضا مسار جيد من حيث الدعم الفني.

وأضاف : ايدينا مفتوحة لجميع الفئات ولدينا اكثر من 100 عنصر اثري مسجل ولدينا 8ألف موقع اثري مسجل وغيرها آلاف ستسجل.