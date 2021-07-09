ارتفاع ضحايا حادث «شاحنة محايل» بحي «الضرس» إلى 3 أشخاص

الرياض - محمد عبدالله - ارتفع عدد ضحايا حادث «شاحنة محايل» التي سحقت عددًا من السيارات؛ حيث كانت تصطف عند إشارة حي «الضرس» بمحافظة محايل عسير، إلى 3 أشخاص، وذلك بعد تأكيد المرور أن الحادث سببه عطل في المكابح.

وكان المتوفى الأخير يعاني من إصابات خطيرة جراء الحادث، كما نُقل إثر ذلك إلى مستشفى محايل العام؛ لكنه توفي مؤخرًا عن عمر يناهز 37 عامًا، وفقًا للعربية.

ويرقد في نفس المستشفى مصاب آخر مصري الجنسية يبلغ من العمر 52 عامًا، ولا يزال يتلقى العلاج من الإصابات المتوسطة التي لحقت به جراء الحادث.

وكشفت إدارة المرور في عسير، أن سبب الحادث يعود لتعطل حدث في مكابح الشاحنة أثناء سيرها، كما تسبب الحادث في أضرار جسيمة بعدد من المركبات، وعلى الفور باشرت فرق الإسعاف بهيئة الهلال الأحمر السعودي الموقع.

وكان المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أحمد الألمعي، قد أوضح أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغا عن وقوع حادث تصادم بمحافظة محايل وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع.

يُشار إلى أن الشاحنة سحقت العديد من السيارات المتوقفة عند إحدى الإشارات المرورية في حي الضرس، ما أسفر عن وفاة شخصين، أحدهما سعودي الجنسية يبلغ من العمر 74 عامًا، وباكستاني يبلغ من العمر 48 عامًا.

كما أظهر فيديو الحادثة التي وقع بالقرب من طريق أبها، عددًا من المركبات المتوقفة عند الإشارة المرورية، قبل أن تأتي شاحنة مسرعة من الخلف وتصطدم بها بقوة دون أن تتوقف.

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