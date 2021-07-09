خادم الحرمين يوافق على تعيين بدر الصقري مندوب للسعودية بـ«إيكاو»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتعيين الدكتور بدر بن صالح الصقري، مندوبًا دائمًا للمملكة لدى «منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)» في كندا.

وذكرت الهيئة -عبر تويتر- أن التعيين يأتي إيمانًا بالكفاءات الوطنية المؤهلة التي تعمل في المنظمات الدولية، علاوة على مشاركة الخبرات الوطنية في دعم وتطوير صناعة النقل الجوي الدولي وتنمية الموارد البشرية العاملة في قطاع الطيران المدني.

وأشارت إلى أن مكتب المندوب الدائم لدى الإيكاو يعمل على: تنسيق الجهود لتعزيز مكانة المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة، والمشاركة بصناعة القرار الدولي في مجال الطيران المدني.

والسعودية، عضو فعال في مجلس المنظمة، وفازت المملكة بمقعدها في مجلس المنظمة البالغ (36) مقعدًا في الانتخابات التي تجري كل ثلاث سنوات منذ العام 1986م حتى الآن، ما يعكس المكانة التي تحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي، بعد أن كانت عضوًا مراقبًا في المجلس منذ العام 1980م.

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