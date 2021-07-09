وثيقة تاريخية تسجِّل إعفاء الملك فيصل الحجاج من رسم المطار

الرياض - محمد عبدالله - سجلت وثيقة تاريخية عمرها 49 عاما اهتمام ولاة الأمر بالمملكة برعاية الحجاج والعمل على راحتهم، عبر مرسوم ملكي صادر عن الملك الراحل، فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله، بإعفاء ضيوف الرحمن المغادرين من رسم خدمة المطار.

ونشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات –عبر تويتر- صورة من المرسوم الملكي الموقع من قبل الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - بإعفاء الحجاج المغادرين للبلاد عن طريق المطارات من رسم خدمات المطار وقدره ستة ريالات خدمة لهم وتيسيرًا لأداء مناسكهم

وصدر المرسوم بتاريخ 3/12/ 1393 هـ، وكان رسم خدمة المطارات منصوص عليه في المادة الثانية من الفصل الخامس من نظام تعرفة الطيران المدني.

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