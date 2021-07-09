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تلبية لدعوة الملك سلمان.. سلطان عُمان يزور السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

تلبية لدعوة الملك سلمان.. سلطان عُمان يزور السعودية

خلال الفترة من 1 - 2 ذي الحجة

متابعات الخليج 365 - واس

تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، يقوم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 1 – 2 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 11 – 12 يوليو 2021م.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وتوسيعاً لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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