تعيين الصقري مندوبًا دائمًا للمملكة لدى منظمة الطيران المدني الدولي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على تعيين الدكتور بدر بن صالح بن حمد الصقري ليكون مندوبًا دائمًا للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بكندا.

تعزيز مكانة المملكة

ويسهم مكتب المندوب الدائم في أعمال الإيكاو بشكل فعّال ويعمل على تنسيق الجهود لتعزيز مكانة المملكة التي تتبوؤها في المنظمات الدولية ذات الصلة، والمشاركة في صناعة القرار الدولي في مجال الطيران المدني.

كفاءات وطنية مؤهلة

ويأتي التعيين إيمانًا بالكفاءات الوطنية المؤهلة التي تعمل في المنظمات الدولية، علاوة على مشاركة الخبرات الوطنية في دعم وتطوير صناعة النقل الجوي الدولي وتنمية الموارد البشرية العاملة في قطاع الطيران المدني.

يذكر أن المملكة فازت بمقعدها في مجلس المنظمة البالغ (36) مقعدًا في الانتخابات التي تجرى كل ثلاث سنوات منذ العام 1986م وحتى الآن؛ ما يعكس المكانة التي تحظى بها المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، بعد أن كانت عضوًا مراقبًا في المجلس منذ العام 1980م.



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