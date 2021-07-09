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رسومات جدارية تحفز الرياضيين وذوي الإعاقة بطريق الأمير محمد بن سلمان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

رسومات جدارية تحفز الرياضيين وذوي الإعاقة بطريق الأمير محمد بن سلمان

ضمن المبادرات التطوعية التي تتبناها أمانة محافظة جدة لتحسين المشهد البصري

متابعات الخليج 365 - جدة

ضمن المبادرات التطوعية التي تتبناها أمانة محافظة جدة لتحسين المشهد البصري وتمكين الشغوفين بالرسم والإبداع من تحويل محافظة جدةً إلى مدينة من الألوان والفن الراقي، تم تنفيذ جداريات أسفل طريق الأمير محمد بن سلمان بمشاركة أكثر من 50 متطوعًا.

رسومات جدارية تحفز الرياضيين وذوي الإعاقة بطريق الأمير محمد بن سلمان - متابعات الخليج 365

مكونات المشروع

قام بتنفيذ الرسومات الجدارية إحدى الشركات الخاصة، ويتكون المشروع المنفذ من ستة ملاعب رياضية بينهم ملعبين لكرة القدم وملعبين لكرة السلة وملعب للكورة الطائرة، وقريبًا ستفتح هذه الملاعب للرياضيين للاستمتاع بممارسة والفنون البصرية عقب الانتهاء من الرسوم.

رسومات جدارية تحفز الرياضيين وذوي الإعاقة بطريق الأمير محمد بن سلمان - متابعات الخليج 365

رسومات تحفيزية

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حمودة أن “الجدارية” تحمل رسومات تحفيزية لسكان وزار المنطقة، وقد تم وضع رسومات لذوي الإعاقة لتحفيزهم على ممارسة الرياضة وسط أجواء جمالية، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ تصاميم تعكس هوية مدينة جدة العريقة وبمشاركة عدد كبير من المتطوعين.

رسومات جدارية تحفز الرياضيين وذوي الإعاقة بطريق الأمير محمد بن سلمان - متابعات الخليج 365 رسومات جدارية تحفز الرياضيين وذوي الإعاقة بطريق الأمير محمد بن سلمان - متابعات الخليج 365 رسومات جدارية تحفز الرياضيين وذوي الإعاقة بطريق الأمير محمد بن سلمان - متابعات الخليج 365 رسومات جدارية تحفز الرياضيين وذوي الإعاقة بطريق الأمير محمد بن سلمان - متابعات الخليج 365 رسومات جدارية تحفز الرياضيين وذوي الإعاقة بطريق الأمير محمد بن سلمان - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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