رسومات جدارية تحفز الرياضيين وذوي الإعاقة بطريق الأمير محمد بن سلمان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

متابعات الخليج 365 - جدة

ضمن المبادرات التطوعية التي تتبناها أمانة محافظة جدة لتحسين المشهد البصري وتمكين الشغوفين بالرسم والإبداع من تحويل محافظة جدةً إلى مدينة من الألوان والفن الراقي، تم تنفيذ جداريات أسفل طريق الأمير محمد بن سلمان بمشاركة أكثر من 50 متطوعًا.

مكونات المشروع

قام بتنفيذ الرسومات الجدارية إحدى الشركات الخاصة، ويتكون المشروع المنفذ من ستة ملاعب رياضية بينهم ملعبين لكرة القدم وملعبين لكرة السلة وملعب للكورة الطائرة، وقريبًا ستفتح هذه الملاعب للرياضيين للاستمتاع بممارسة الرياضة والفنون البصرية عقب الانتهاء من الرسوم.

رسومات تحفيزية

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حمودة أن “الجدارية” تحمل رسومات تحفيزية لسكان وزار المنطقة، وقد تم وضع رسومات لذوي الإعاقة لتحفيزهم على ممارسة الرياضة وسط أجواء جمالية، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ تصاميم تعكس هوية مدينة جدة العريقة وبمشاركة عدد كبير من المتطوعين.



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