الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

تنبيه من أمطار رعدية على جازان حتى الـ 8 مساءً

متابعات الخليج 365 - جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا وهروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس شديد الحرارة مصحوبًا برياح سطحية نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

تقرير الأرصاد عن حالة الطقس

كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الجوف، تبوك، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ونجران، كذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على مرتفعات نجران، عسير، جيزان، الباحة ومكة المكرمة تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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