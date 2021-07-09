أمانة الأحساء تحدد 15 يومًا لقيد مرشحي انتخابات 4 مهن بلدية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

متابعات الخليج 365 - واس

حددت أمانة الأحساء ممثلة في لجنة انتخابات المهن البلدية 15 يوماً لقيد المرشحين لانتخابات 4 مهن بلدية في أنشطة التمور والذهب ومعارض السيارات والمشالح، في الفترة من 17 ذي الحجة المقبل إلى 2 محرم 1443هـ.

المراحل الإجرائية

وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا، أن المراحل الإجرائية في انتخابات المهن البلدية سيتم تنفيذها إلكترونياً، بدءاً من فترة قيد الناخبين وحتى إجراء الاقتراع ، مبيناً أن انتخابات المهن البلدية سيُعزز دور المجتمع في تطوير قنوات تقديم الخدمات البلدية، وتنظيم المهن يمايتفق مع التطلعات المستقبلية، مشيراً إلى أن انتخابات المهن البلدية تأتي ضمن مساعي الأمانة لتطوير بيئة العمل البلدي، وتعزيز التكامل مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

انتخابات المهن البلدية

بدوره أفاد مساعد الأمين لتقنية المعلومات رئيس لجنة انتخابات المهن البلدية المهندس محمد الفقير، أن سير الانتخابات والعمليات التنظيمية لها سيتم بما يتوافق مع منظومة الاشتراطات البلدية والمهنية لكل مهنة، لافتاً النظر إلى أن انتخابات المهن البلدية تستهدف تنمية مصالح الأعضاء الاقتصادية والاجتماعية، والمشاركة في تنفيذ خطط التنمية والعمل على رفع الكفاءة الانتاجية، وتعزيز الجوانب الثقافية وتطوير القدرات، وتوفير بيئة واعدة لأصحاب العمل والحرف، وتمثيل أصحاب المهن والحرف اجتماعياً.



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