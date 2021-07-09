محمد بن مسعود - الدمام - سيرة حافلة تقلد فيها مناصب عدة منها إدارة جامعة المؤسس ووزارة الصحة أطلقت أمانة محافظة جدة، اسم الدكتور أسامة بن عبدالمجيد شبكشي على أحد الشوارع بأبحر الشمالية. وعلمت "الخليج 365" أنه تم نصب اللوحة التي تحمل اسم الشارع الآن بينما كانت التسمية قديمة. ويعد "شبكشي" ذا ‏سيرة وحياة عملية حافلة بتنوع الخبرات وتعددها؛ فمن أستاذ جامعي وعميد لكلية الطب ووكيلاً ومديراً لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة إلى وزيراً للصحة لمدة 8 سنوات ثم سفيراً متميزاً في ألمانيا. 09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 03:26 PM سيرة حافلة تقلد فيها مناصب عدة منها إدارة جامعة المؤسس ووزارة الصحة شاهد من جدة.. إطلاق اسم "أسامة شبكشي" على شارع بأبحر الشمالية شاهد من جدة.. إطلاق اسم "أسامة شبكشي" على شارع بأبحر الشمالية أطلقت أمانة محافظة جدة، اسم الدكتور أسامة بن عبدالمجيد شبكشي على أحد الشوارع بأبحر الشمالية. وعلمت "الخليج 365" أنه تم نصب اللوحة التي تحمل اسم الشارع الآن بينما كانت التسمية قديمة. ويعد "شبكشي" ذا ‏سيرة وحياة عملية حافلة بتنوع الخبرات وتعددها؛ فمن أستاذ جامعي وعميد لكلية الطب ووكيلاً ومديراً لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة إلى وزيراً للصحة لمدة 8 سنوات ثم سفيراً متميزاً في ألمانيا. الكلمات المفتاحية ، شاهد من جدة.. إطلاق اسم "أسامة شبكشي" على شارع بأبحر الشمالية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد من جدة.. إطلاق اسم "أسامة شبكشي" على شارع بأبحر الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.