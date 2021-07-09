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محمد بن مسعود - الدمام - وافقت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان على إعارة المحترف الأرجنتيني كريستيان جوانكا إلى نادي العين الإماراتي لمدة موسم، وذلك بعد تمديد عقد اللاعب مع الشباب لموسمين إضافيين.
وكان جوانكا صاحب الـ28 عاماً قد انضم لصفوف الشباب، خلال صيف 2019 قادماً من الاتفاق، بعقد يمتد مع حتى 30 يوليو 2022.
وخاض جوانكا مع الشباب في الموسم الماضي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 28 مباراة ساهم خلالها بـ 23 هدفًا (سجل 17 هدفًا - 5 تمريرات حاسمة).
09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 03:20 PMإدارة الشباب تجدد عقد جوانكا وتعيره للعين الإماراتي
وافقت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان على إعارة المحترف الأرجنتيني كريستيان جوانكا إلى نادي العين الإماراتي لمدة موسم، وذلك بعد تمديد عقد اللاعب مع الشباب لموسمين إضافيين.
وكان جوانكا صاحب الـ28 عاماً قد انضم لصفوف الشباب، خلال صيف 2019 قادماً من الاتفاق، بعقد يمتد مع حتى 30 يوليو 2022.
وخاض جوانكا مع الشباب في الموسم الماضي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 28 مباراة ساهم خلالها بـ 23 هدفًا (سجل 17 هدفًا - 5 تمريرات حاسمة).
، إدارة الشباب تجدد عقد جوانكا وتعيره للعين الإماراتي ،
المصدر : الخليج 365
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