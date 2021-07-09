أمير «الشمالية» يوجه بتأمين سكن مناسب لمواطنة انهار سقف منزلها

الرياض - محمد عبدالله - وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية، فيصل بن خالد بن سلطان، بتأمين سكن مناسب للمواطنة التي ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي انهيار جزئي في سقف منزلها بمدينة عرعر.

وذكرت الإمارة –عبر تويتر- أن أمير منطقة الحدود الشمالية وجه الجهات المعنية بشكل عاجل بتأمين سكن مناسب للمواطنة، والبدء في إعادة ترميم المنزل وفق اشتراطات الجودة والسلامة.

وشدد أمير منطقة الحدود الشمالية على الجهات ذات العلاقة، بالوقوف على الحالة ودراستها واتخاذ ما يلزم تجاهها، حرصًا على إنفاذ توجيهات القيادة على إيجاد حياة كريمة واستقرار للمواطنين والمواطنات.

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