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جمعية «حماية المستهلك» تعلن أسعار فحوصات كورونا وإصدار شهادات السفر

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت جمعية حماية المستهلك، أسعار فحوصات فيروس وإصدار شهادات السفر في عدة مناطق، مؤكدة أنه في حالة وجود اختلاف في الأسعار المذكورة يجب التواصل مع وزارة الصحة عبر الرقم ٩٣٧.

وقال الحساب الرسمي لجمعية حماية المستهلك عبر موقع «تويتر»: «ناوي تسافر أو راجع من السفر؟، سهلناها عليك وقارنا لك أسعار فحص pcr وأسعار فحص كورونا وإصدار شهادات السفر».

وأضاف: «علمًا بأن الأسعار المذكورة أعلاه هي آخر ما ورد إلينا، وفِي حال ملاحظة اختلاف الأسعار، يرجى التواصل مع وزارة الصحة عبر الرقم ٩٣٧ ».

وواصل: « ويمكنكم الاطلاع على مزيد من المقارنات من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني عبر الرابط التالي.. اضغط هنا».

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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