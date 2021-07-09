ضبط 10 آلاف «إطار مغشوش» في حملة على 300 محل بالشرقية

الرياض - محمد عبدالله - صادرت الجهات المختصة في المنطقة الشرقية، أكثر من 10 آلاف إطار غير مطابق للمواصفات ومغشوش ومستعمل، وذلك ضمن حملة مشتركة لست جهات حكومية.

وذكرت قناة «الإخبارية» في تقرير لها أن الحملة شملت 300 مركز للإطارات، وأن تطبيق (تأكد) يمكِّن المواطن من التحقق من معلومات بطاقة كفاءة الطاقة وبطاقة اقتصاد الوقود.

وأضاف التقرير أن الانحراف المفاجئ أثناء القيادة كان سببا في 39% من حوادث الطرق بالشرقية خلال 5 أشهر ومن أهم أسبابه رداءة الإطارات.

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