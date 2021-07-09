أمانة الرياض: فتح التسجيل في المواقع المؤقتة لبيع الأضاحي

الرياض - محمد عبدالله - ذكرت أمانة منطقة الرياض، أنه اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، سيتم فتح باب التسجيل في المواقع المؤقتة لبيع الأضاحي.

وأشارت الأمانة –عبر تويتر- إلى أنه ابتداءً من الساعة الـ6 مساءَ اليوم، يمكنكم التسجيل في المواقع المؤقتة لبيع الأضاحي في مدينة الرياض، ولمزيد من التفاصيل والتسجيل من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

وأضافت أنه على الراغبين في الاستفادة من هذه المواقع التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج الموسمي للأضاحي، أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية الخاص بالأضاحي.

اقرأ أيضا:

«أمانة الرياض» تبدأ استقبال طلبات تصاريح ذبح الأضاحي في المطابخ