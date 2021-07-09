المصلح: «تبريكات الجمعة» على مواقع التواصل «لا حرج فيها»

الرياض - محمد عبدالله - قال أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، الدكتور خالد المصلح، إنه لا حرج من تقديم التبريكات والتحايا يوم الجمعة مثل جملة «جمعة مباركة» وغيرها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن ذلك مما جرى عليه العرف والعادات.

وأضاف الشيخ المصلح خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة، أن بعض أهل العلم قال إن التهاني بالأعوام والشهور والأيام هو من العادات التي وسعت فيها الشريعة وجرت بها ألسنة الناس، إضافة إلى أن من يقولها لا يفعل ذلك باعتبارها سنة أو تعبدًا.

وتابع أن تلك التبريكات تعد بدعة، عندما يعتقد قائلها أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقربة لله تعالى، أما غير ذلك فهي من الكلمات الطيبة التي إذا سمعها أحد من الناس فليرد بمثلها أو أحسن منها.

اقرأ أيضا:

المصلح: وفاة الشخص يوم الجمعة ليست دليلًا على حسن الخاتمة

بالفيديو.. الشيخ المصلح: يجوز إرسال الأضحية الزائدة الى بلد فقير