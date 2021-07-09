تأمين سكن لمواطنة بعد انهيار منزلها في عرعر

وجه ⁧‫أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان‬⁩‬⁩، الجهات المعنية بشكل عاجل إلى تأمين سكن مناسب لمواطنة ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي انهيار جزئي في سقف منزلها في مدينة ⁧‫عرعر‬⁩، والبدء في إعادة ترميم المنزل وفق اشتراطات الجودة والسلامة.

وأكد على الجهات ذات العلاقة الوقوف على الحالة ودراستها واتخاذ ما يلزم تجاهها، حرصا على إنفاذ توجيهات القيادة على إيجاد حياة كريمة واستقرار للمواطنين والمواطنات.