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أمير الحدود الشمالية يوجه بتأمين سكن لمواطنة انهار سقف منزلها بعرعر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

أمير الحدود الشمالية يوجه بتأمين سكن لمواطنة انهار سقف منزلها بعرعر

مع البدء في إعادة ترميم منزلها وفق اشتراطات الجودة والسلامة

متابعات الخليج 365 - واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير الحدود الشمالية، الجهات المعنية بشكل عاجل بتأمين سكن مناسب للمواطنة التي ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي انهيار جزئي في سقف منزلها في مدينة عرعر، والبدء في إعادة ترميم المنزل وفق اشتراطات الجودة والسلامة.

تفاصيل توجيهات أمير الحدود الشمالية

وأكد سموه على الجهات ذات العلاقة بالوقوف على الحالة ودراستها واتخاذ ما يلزم تجاهها، حرصاً على إنفاذ توجيهات القيادة -أيدها الله- على إيجاد حياة كريمة واستقرار للمواطنين والمواطنات.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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