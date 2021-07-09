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شكرا لقرائتكم أمير الحدود الشمالية يوجه بتأمين سكن لمواطنة انهار سقف منزلها بعرعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09
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أمير الحدود الشمالية يوجه بتأمين سكن لمواطنة انهار سقف منزلها بعرعر
مع البدء في إعادة ترميم منزلها وفق اشتراطات الجودة والسلامة
متابعات الخليج 365 - واس
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير الحدود الشمالية، الجهات المعنية بشكل عاجل بتأمين سكن مناسب للمواطنة التي ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي انهيار جزئي في سقف منزلها في مدينة عرعر، والبدء في إعادة ترميم المنزل وفق اشتراطات الجودة والسلامة.
تفاصيل توجيهات أمير الحدود الشمالية
وأكد سموه على الجهات ذات العلاقة بالوقوف على الحالة ودراستها واتخاذ ما يلزم تجاهها، حرصاً على إنفاذ توجيهات القيادة -أيدها الله- على إيجاد حياة كريمة واستقرار للمواطنين والمواطنات.
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