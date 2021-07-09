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غرف تفتيش مكشوفة تهدد الأطفال والمتنزهين بـ الواجهة البحرية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

غرف تفتيش مكشوفة تهدد الأطفال والمتنزهين بـ الواجهة البحرية

تستخدم في ري المسطحات الخضراء

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - الحريضة

رصدت عدسة “متابعات الخليج 365“، مواقع تحوي عددًا من غرف التفتيش المكشوفة تُستخدم للري في الواجهة البحرية بالحريضة تهدد حياة المتنزهين لاسيما من الأطفال.

غرف تفتيش عميقة ومكشوفة

وأظهرت الصور عددًا من غرف التفتيش العميقة والمكشوفة ممتلئة بالمياه المستخدمة في عملية ري المسطحات المزروعة في الواجهة تشكل خطرًا على أروح الأطفال أثناء تنزههم مع أسرهم.

غرف تفتيش بالواجهة البحرية

ويطالب المتنزهون بتدخل الجهات المسؤولة وإصلاح الخلل للحفاظ على سلامة أبناء مرتادي الواجهة، خشية وقوع أطفالهم فيها والغرق نتيجة الإهمال، لا قدر الله.

غرف مكشوفة تشكل خطراً على ارواح الاطفال

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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