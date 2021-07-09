محمد بن مسعود - الدمام - أفراده خضعوا للفحوصات وفق الإجراءات الاحترازية زار أفراد نادي الفيحاء الرياضي مركز التأهيل الطبي بمستشفى رعاية الرياض؛ لإجراء فحوصات وتحاليل ما قبل بداية الموسم الكروي المقررة من "فيفا"، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وتمّت الفحوصات والتحاليل، وفق الإجراءات الاحترازية، وأبدت إدارة النادي إعجابها بقدرات المركز وإمكاناته. 09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 01:36 PM أفراده خضعوا للفحوصات وفق الإجراءات الاحترازية نادي الفيحاء يبدأ الموسم مع مستشفى رعاية الرياض نادي الفيحاء يبدأ الموسم مع مستشفى رعاية الرياض زار أفراد نادي الفيحاء الرياضي مركز التأهيل الطبي بمستشفى رعاية الرياض؛ لإجراء فحوصات وتحاليل ما قبل بداية الموسم الكروي المقررة من "فيفا"، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وتمّت الفحوصات والتحاليل، وفق الإجراءات الاحترازية، وأبدت إدارة النادي إعجابها بقدرات المركز وإمكاناته. الكلمات المفتاحية ، نادي الفيحاء يبدأ الموسم مع مستشفى رعاية الرياض ،

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