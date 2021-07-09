، وزير إسباني يحذّر من تناول اللحوم ويؤكّد: مضرّة بصحتنا وكوكبنا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أثار وزير إسباني جدالاً كبيراً وتعرَّض للسخرية والانتقادات من قِبل أعضاء في حكومته الائتلافية بسبب جهوده لتقليل استهلاك اللحوم في البلاد.
وزير شؤون حماية المستهلكين، ألبرتو غارزون؛ أطلق هذا الأسبوع حملة لتشجيع الإسبان على تناول كميات أقل من اللحوم.
"غارزون" قال في مقطع فيديو على تويتر: "إن تناول الكثير من اللحوم مضرٌ بصحتنا وكوكبنا".
لكن بالنسبة لبعض وزراء الحكومة، كان من الصعب قبول دعوته إلى الاعتدال.
وقال وزير الزراعة لويس بلاناس، في مقابلة مع محطة إذاعية محلية "يبدو لي أن هذه الحملة غير موفقة".
وقال بلاناس، إن حملة "لحوم أقل، حياة أطول" كانت "غير عادلة" بالنسبة لقطاع اللحوم الإسباني الذي يعد مساهماً رئيساً في اقتصاد البلاد.
واتهمت الجمعيات المنتجة للحوم الوزير بالتشهير بقطاع يضم 2.5 مليون وظيفة، ويصدّر ما يقرب من 9 مليارات يورو (10.6 مليار دولار).
وزاد هذا النقد من حدة الهجوم على غارزون، الذي ظهر على التلفزيون الحكومي للدفاع عن حملته وتوضيح رسالته.
وقال إن الفكرة لم تكن التوقف عن تناول اللحوم تماما؛ بل بدلاً من ذلك، فإن الأمر يتعلق بحث الناس على اتباع إرشادات هيئة غذائية أوصت بتناول ما بين 200 غرام و500 غرام من اللحوم أسبوعياً.
وقال إنه في الوقت الحالي، يأكل الإسباني العادي أكثر من كيلوغرام واحد في الأسبوع.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن عديداً من السلطات الصحية الوطنية تنصح الناس بالحد من تناول اللحوم المصنّعة واللحوم الحمراء.
09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 01:41 PM
تعرّض للسخرية والانتقادات الحادةوزير إسباني يحذّر من تناول اللحوم ويؤكّد: مضرّة بصحتنا وكوكبنا
أثار وزير إسباني جدالاً كبيراً وتعرَّض للسخرية والانتقادات من قِبل أعضاء في حكومته الائتلافية بسبب جهوده لتقليل استهلاك اللحوم في البلاد.
وزير شؤون حماية المستهلكين، ألبرتو غارزون؛ أطلق هذا الأسبوع حملة لتشجيع الإسبان على تناول كميات أقل من اللحوم.
"غارزون" قال في مقطع فيديو على تويتر: "إن تناول الكثير من اللحوم مضرٌ بصحتنا وكوكبنا".
لكن بالنسبة لبعض وزراء الحكومة، كان من الصعب قبول دعوته إلى الاعتدال.
وقال وزير الزراعة لويس بلاناس، في مقابلة مع محطة إذاعية محلية "يبدو لي أن هذه الحملة غير موفقة".
وقال بلاناس، إن حملة "لحوم أقل، حياة أطول" كانت "غير عادلة" بالنسبة لقطاع اللحوم الإسباني الذي يعد مساهماً رئيساً في اقتصاد البلاد.
واتهمت الجمعيات المنتجة للحوم الوزير بالتشهير بقطاع يضم 2.5 مليون وظيفة، ويصدّر ما يقرب من 9 مليارات يورو (10.6 مليار دولار).
وزاد هذا النقد من حدة الهجوم على غارزون، الذي ظهر على التلفزيون الحكومي للدفاع عن حملته وتوضيح رسالته.
وقال إن الفكرة لم تكن التوقف عن تناول اللحوم تماما؛ بل بدلاً من ذلك، فإن الأمر يتعلق بحث الناس على اتباع إرشادات هيئة غذائية أوصت بتناول ما بين 200 غرام و500 غرام من اللحوم أسبوعياً.
وقال إنه في الوقت الحالي، يأكل الإسباني العادي أكثر من كيلوغرام واحد في الأسبوع.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن عديداً من السلطات الصحية الوطنية تنصح الناس بالحد من تناول اللحوم المصنّعة واللحوم الحمراء.
، وزير إسباني يحذّر من تناول اللحوم ويؤكّد: مضرّة بصحتنا وكوكبنا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر وزير إسباني يحذّر من تناول اللحوم ويؤكّد: مضرّة بصحتنا وكوكبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.