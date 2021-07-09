، معهد روبرت كوخ: ألمانيا تسجّل 949 إصابة جديدة بكورونا و49 وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ 24 ساعة الماضية

كشفت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم، أن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 949؛ ليرتفع الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و734468 حالة.

كما سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 49 وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 91190 حالة.