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كشفت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم، أن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 949؛ ليرتفع الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و734468 حالة.
كما سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 49 وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 91190 حالة.
09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 01:33 PM
خلال الـ 24 ساعة الماضيةمعهد روبرت كوخ: ألمانيا تسجّل 949 إصابة جديدة بكورونا و49 وفاة
كشفت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم، أن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 949؛ ليرتفع الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و734468 حالة.
كما سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 49 وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 91190 حالة.
، معهد روبرت كوخ: ألمانيا تسجّل 949 إصابة جديدة بكورونا و49 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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