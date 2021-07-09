شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إتلاف أكثر من 10 آلاف إطار غير مطابق للمواصفات في الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت الجهات المختصة من مصادرة أكثر من 10 آلاف إطار غير مطابق للمواصفات ومنتهي الصلاحية في المنطقة الشرقية خلال حملات مشتركة لستة جهات حكومية.

ويساعد تطبيق تأكد المستخدم في الحملة كل مواطن من التحقق من معلومات كفاءة الطاقة للأجهزة والاطارات ، وذاك عن طريق فتح البرنامج وتضعه أمام الباركود ويبدأ يقرأ البيانات ومن خلاله التأكد من مستوى الكفاءة

يذكر أن الانحراف المفاجيء أثناء القيادة سببا ل39% من الحوادث الجسيمة خلال الخمسة أشهر الماضية ومن أهم مسبباته رداءة الإطارات.