استطلاع هلال ذي الحجة في جميع أنحاء السعودية مساء اليوم

الرياض - محمد عبدالله - يتم مساء اليوم الجمعة (29 ذو القعدة)، استطلاع هلال شهر ذي الحجة، وذلك بعد دعوة المحكمة العُليا، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية الهلال.

ورجت المحكمة العليا، في بيان لها منذ يومين، كل مّن يرى الهلال بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وأضافت المحكمة أنها تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

وتوقع فلكيون صعوبة رؤية الهلال مساء اليوم الجمعة، وأن غرة ذي الحجة ستكون يوم الأحد القادم، بينما يكون عرفة يوم الاثنين وعيد الأضحى يوم الثلاثاء، مع العلم أن قرار رؤية الهلال من عدمه هو من اختصاص المحكمة العليا فقط.

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