حساب المواطن: يمكن إضافة الموظف كتابع لدى رب الأسرة

الرياض - محمد عبدالله - ذكر برنامج حساب المواطن، أنه يمكن إضافة الموظف كتابع لرب الأسرة، وفي هذه الحالة يتم حساب دخل جميع التابعين ضمن مجموع دخل الأسرة.

وأضاف البرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «بإمكان (الأم) اضافتك كتابع وارفاق المستندات المطلوبة، وفي حال كان التابع مسجلا لدى التأمينات الإجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، حيث يتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة».

وقال المواطن في استفساره : إن عمره ٢٨ سنة وموظف براتب ٤٥٠٠ ريال، بعد خصم التأمينات يصبح ٤٠٥٠ ريالًا، فهل بإمكانه التسجيل كتابع مع الوالدة؟

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