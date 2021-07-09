الحصيني يتوقَّع «طقس الجمعة»: أجواء حارة جدًا نهارًا وأمطار بالمرتفعات

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أجواء حارة على معظم المناطق، اليوم الجمعة، مع هطول أمطار خفيفة على أجزاء من المرتفعات.

وأشار الحصيني –عبر تويتر- إلى أجواء من حارة لحارة جدًا نهارًا على معظم المناطق، وتميل للحرارة ليلًا، وتكون معتدلة فجرًا.

وأضاف أنه متوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، وكذلك أجزاء من اليمن وعمان.

وتابع الحصيني أنه متوقع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية، على شرق وغرب المملكة.

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