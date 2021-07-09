إمكانية اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تدهور المواقع والمباني الأثرية

وتصدر الهيئة محررات في شأن تلك التكاليف، وتعد تلك المحررات سندات تنفيذية.
و للهيئة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار ، امتلاك أو وضع اليد مؤقتا على أي موقع أثري ، أو موقع تراث عمراني ، أو شعبي ، أو مبنی تاريخي ، كما يجوز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتا على المباني ، أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة .
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