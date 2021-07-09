الموجة الشرقية تتدفق نحو الجزيرة العربية مصحوبة برطوبة وحمل حراري مرتفع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مركز طقس العرب بدء تدفق الموجة الشرقية نحو الجزيرة العربية تتميز بكمية كبيرة من الرطوبة والحمل الحراري العالي.

توقعات وصول الموجة الشرقية

وقال نظام بدر إن كادر تنبؤات طقس العرب يُراقب تدفق ما يسمى بالموجة الشرقية نحو الجزيرة العربية (وتعني حركة الرياح في الطبقات العالية من الجهة الشرقية نحو الغرب) حيث تترافق مع تواجد كميّات كبيرة من الرطوبة والحمل الحراري العالي في مختلف طبقات الجو الفعالّة، إذ بدأت بعض المراكز العالمية تستشعر ذلك.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس شديد الحرارة مصحوبًا برياح سطحية نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الجوف، تبوك، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ونجران، كذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على مرتفعات نجران، عسير، جيزان، الباحة ومكة المكرمة تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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